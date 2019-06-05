Кабмин заставит "Нафтогаз" снизить цену газа для населения, – Гройсман (обновлено)

Об этом Гройсман заявил во время заседания Кабинета министров, сообщает БизнесЦензор.

"Я считаю, что НАК "Нафтогаз Украины" утвердил цены, которые выше рыночных на июнь. Тоже самое они планируют сделать на июль. Это недопустимо. Поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст НАК "Нафтогаз Украины" злоупотреблять своим монопольным положением, а они монополисты, ненасытные", – сказал Гройсман.

Премьер заявил, что правительство должно привести руководство "Нафтогаза" "в сознание".

"Мы сегодня примем решение, которое их вернет на землю", – сказал Гройсман.

"Они накрутили цены по 8800 (грн за тысячу кубометров газа- БЦ) в некоторых регионах Украины. Снова будут указывать пальцем, что это сделало правительство. Нет, это сделал "Нафтогаз". Мы это терпеть не будем", – добавил глава правительства.

По данным Гройсмана, газ должен стоить в июне около 8 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров, в июле – 7700 грн за 1 тыс. кубометров.

"Мы разработали еще один нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять своим монопольным положением... Газ должен стоить в июне около 8000, в июле – 7700, а не 8800. Это сегодня тот коридор, который полностью соответствует рыночной цене", – подчеркнул премьер.

Гройсман также заявил, что регуляторные органы Украины должны проверить формирования цен газа внутри группы компаний "Нафтогаза".

Гройсман уточнил, что правительство примет решение для обращения в Антимонопольный комитет, Счетную палату, Госфискальную службу, Госаудит для создания группы по проверки формирования цены газа "Нафтогазом".

"И второе решение – обратиться в Счетную палату, АМКУ, ГФС, Аудиторскую службу – создать совместную группу по проверке формирования цены газа внутри" Нафтогаза ". Если НАК не откроет документы, почем они покупают газ, как транспортируют, как калькулируют и продают, буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации формирования цены", – заявил премьер.

Гройсман также потребовал руководству НАК "Нафтогаз Украины" уже в ближайшее время представить прогноз дальнейшего снижения цены на газ - в соответствии с мировыми рыночных тенденций.

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Как сообщалось, ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что НАК снизит цену на природный газ для нужд населения в июле на 8% по сравнению с ценой на июнь – до 5 803 грн за тысячу кубометров (без НДС и услуг по транспортировке и распределению).

Напомним, в начале мая Кабинет министров устранил правовые коллизии между нормами двух постановлений (№867 от 2018 года и №293 от марта 2019 года) по формированию цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.

Таким образом, обязал "Нафтогаз" продавать газ для потребностей населения по цене для промышленных потребителей (на условиях предоплаты и при покупке ресурса объемом более 50 тыс. куб. м), действующей в месяце, предшествующему месяцу поставки.

При этом цена на газ для населения не може превышать установленный до конца года уровень предельной стоимости в 9,717 грн за кубометр.

Принятие документа позволило снизить в мае стоимость топлива до 8,247 грн за кубометр, что на 3,5% меньше цены, действующей с осени прошлого года (8,55 грн за куб. м). Однако в июне она может вырасти из-за повышения "Нафтогазом" цен на газ для промышленности в мае.