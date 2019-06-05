БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
05.06.19 11:28

Рынок электроэнергии должен быть введен с 1 июля, – Гройсман

Премьер Владимир Гройсман заявил, что с рынок электрической энергии должен быть введен в Украине с 1 июля.

гройсман

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, сообщает БизнесЦензор.

"Идут дискуссии о том, чтобы изменить дату введения рынка. Но это компетенция украинского парламента. У правительства есть только одна возможность – выполнить норму закона и ввести с 1 июля, хотим мы этого или нет, рынок электроэнергии", - сказал Гройсман.

Он добавил, что закон о рынке электроэнергии соответствует европейским нормам. Премьер также добавил, что необходимо ликвидировать формулу "Роттердам +".

"Ликвидировать "Ротердами" с плюсами, с минусами. Это первое, должна быть ликвидирована эта формула", - сказал Гройсман.

Гройсман также заявил, что правительство обратится в НКРЭКУ для того, чтобы было обеспечено снижение цен на электроэнергию для населения и промышленности.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100