Рынок электроэнергии должен быть введен с 1 июля, – Гройсман

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, сообщает БизнесЦензор.

"Идут дискуссии о том, чтобы изменить дату введения рынка. Но это компетенция украинского парламента. У правительства есть только одна возможность – выполнить норму закона и ввести с 1 июля, хотим мы этого или нет, рынок электроэнергии", - сказал Гройсман.

Он добавил, что закон о рынке электроэнергии соответствует европейским нормам. Премьер также добавил, что необходимо ликвидировать формулу "Роттердам +".

"Ликвидировать "Ротердами" с плюсами, с минусами. Это первое, должна быть ликвидирована эта формула", - сказал Гройсман.

Гройсман также заявил, что правительство обратится в НКРЭКУ для того, чтобы было обеспечено снижение цен на электроэнергию для населения и промышленности.