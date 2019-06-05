"Укрзализныця" запустила поезд из Мукачево в Словакию

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"С 9 июня этого года начинают курсирование поезда № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачево - Кошице составами дизель-поездов ZSSK", – сообщает Укрзализныця.

Поезд № 960/961 Кошице - Мукачево будет отправляться в 09:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет исправляться из Мукачево в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.

Стоимость билета будет составлять около 7,5 евро. Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.

Решение о введении нового железнодорожного пассажирского сообщения Мукачево - Кошице было принято в феврале этого года в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии.

Перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку "Укрзализныця" не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.