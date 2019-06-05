Болгария планирует создать газовую биржу

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Мы всецело поддерживаем инициативу создания в Болгарии газовой биржи и готовы оказать всяческое содействие имеющимся экспертным потенциалом", - сообщила министр.

По словам Петковой, только при диверсификации поставок природного газа можно будет говорить о свободной конкуренции и создании условий для либерализации газового рынка.

Министр подчеркнула необходимость налаживания инфраструктурных связей с государствами региона, а также создания энергетической биржи, которая даст возможность устанавливать рыночные цены на энергоносители.

Это в свою очередь будет способствовать развитию в Болгарии конкурентоспособной экономики.