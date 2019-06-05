В июне в Винницкой области подорожал газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Винницагаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Новый подход в ценовой политике на газовом рынке введен с 1 мая Правительством, НКРЭКУ и "Нафтогазом". Каждый месяц цена газа будет изменяться в зависимости от колебаний стоимости закупки энергоресурса у оптового поставщика и тарифов на транспортировку.

Ежемесячно "Нафтогаз" направляет в адрес ООО "Винницагаз Сбыт" дополнительные соглашения об изменении цены газа для бытовых потребителей.

Кроме того, НКРЭКУ вместо общего тарифа на транспортировку природного газа для "Укртрансгаза" установлен новый тариф на оплату стоимости заказанной мощности, который фактически является абонплатой.

Именно из-за изменения этих тарифов с 1 мая каждый регион Украины получает свою цену газа для населения, сообщает компания.

"При этом в цене газа снова остались неизменными тариф газораспределительной компании и ставка "Винницагаз Сбыта" как поставщика. Напомню, "Винницагаз" как Оператор ГРМ получает 9,39 % от стоимости кубометра, что составляет 82 коп. Ставка "Винницагаз Сбыт" составляет всего лишь 2,16 %, то есть почти 19 коп. от конечной цены газа", - объясняет директор "Винницагаз Сбыта" Василий Сопильнык.

Клиенты компании получают информацию обо всех составляющих цены газа в счетах за газ. Такие счета можно, в частности, загрузить в Личном кабинете на сайте 104.ua.

По данным Ассоциации газового рынка Украины, в мае дешевым является газ для жителей столицы, а самым дорогим - для жителей Николаевщины. В июне высшей будет цена для потребителей газа Ровенской области, а самая низкая - для Харькова.

По сравнению с другими регионами цена газа для жителей Винницы и области чуть выше средней, сообщает "Винницагаз Сбыт".