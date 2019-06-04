Сервис такси Uklon запустился в Виннице

Об этом сообщает AIN, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, стоимость поездки стартует от 20 грн.

"Это был первый этап нашей экспансии по Украине, которую мы запустили в 2016 году. За три года нам удалось войти в "чертову дюжину" украинских городов и открыть региональные представительства в 8 городах из 13. Теперь перед нами стоит задача взять намеченную долю рынка и укрепить позиции везде, где доступен наш сервис, после чего мы запустим новую волну всеукраинской экспансии Uklon", - заявил операционный директор Uklon Сергей Смусь.

Сегодня сервис также работает в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове, Запорожье, Сумах, Полтаве, Чернигове, Белой Церкви, Николаеве, Кривом Роге.

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