"Авиалинии Антонова" с начала года увеличили доход на 24%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Доход "Авиалиний Антонова" за январь-апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24%, в том числе благодаря самостоятельной работе предприятия по программе SALIS с января этого года", - сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".

"За четыре месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года абсолютный тоннаж перевозимого груза снизился на 9%, при этом общий грузооборот увеличился на 3%, а общий налет парка авиакомпании вырос на 18%", - уточнили в пресс-службе.

Как отметили в ГП "Антонов", по состоянию на сегодня, "Авиалинии Антонова" выступают лидером мирового рынка авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов с долей 66,7% в общем объеме перевозок. Доля российской "Волга-Днепр" оценивается в 29,12%, арабской Maximus (ОАЭ) - в 4,18%.

В числе ключевых приоритетов "Авиалиний Антонова" на ближайшую и среднесрочную перспективу в ГП выделили дальнейшее наращивание работ по программам модернизации флота "Русланов" компании, а также импортозамещения российских комплектующих.

"Одна из ключевых задач - дальнейшая модернизация нашего флота Ан-124-100, любые отсрочки и промедления здесь неприемлемы: международные требования для выполнения полетов становятся более жесткими. Учитывая, что наши основные рынки - это страны ЕС, США, Япония, Южная Корея, ОАЭ и другие развитые страны мира, в случае задержки модернизации наших самолетов возникает угроза остановки работы авиакомпании. Также планируется продолжить замену российских комплектующих в наших самолетах на отечественные и западные", - отметили в пресс-службе.

"Авиалинии Антонова" - структурное подразделение ведущего украинского разработчика и производителя авиатехники ГП "Антонов", входящего с 2015 года по решению правительства в состав госконцерна "Укроборонпром". По данным компании, на сегодняшний день ее флот насчитывает семь самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, супертранспортник Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн и Ан-22 "Антей" грузоподъемностью 60 тонн. Кроме того в флот входят легкие транспортные Ан-74Т, Ан-26-100, Ан-28.

"Авиалинии Антонова" предоставляют услуги в рамках программы SALIS с 2006 года. В декабре 2014 года совместный с российской авиакомпанией "Волга-Днепр" контракт с НАТО был продлен до конца 2016 года. В связи с новой геополитической ситуацией, украинский оператор "Русланов" прекратил в 2016 году сотрудничество с "Волга-Днепр" и начал работу на рынке грузовых авиаперевозок самостоятельно, в том числе в рамках программы НАТО SALIS.

С 2019 года в условиях ужесточения западных антироссийских санкций, перевозки по программе SALIS в полном объеме выполняются украинской компанией, контракт на использование украинского флота "Русланов" в рамках SALIS продлен на очередные три года сроком до конца 2021 года.

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