Власти России начали блокировать сообщения в соцсетях о взрыве на оборонном заводе

Об этом сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"К нам поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, связанные с событиями в городе Дзержинске. Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности", –сказал Ампелонский.

"Роскомнадзор в соответствии с этим требованием вносит данные ссылки и их копии в реестр и направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам", – добавил представитель ведомства.

По словам чиновника, всего в поступившем от Генпрокуратуры РФ требовании несколько ссылок.

"Но Генпрокуратура также требует ограничить доступ к копиям этих сообщений в социальных сетях", – уточнил пресс-секретарь российского ведомства.

Ранее один из пользователей твиттера сообщил о требовании соцсети и Роскомнадзора удалить его сообщение, посвященное событиям в Дзержинске.

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Как сообщалось, российский президент Владимир Путин 18 марта подписал пакет законов, вводящих запрет на распространение в интернете информации, которую российские власти сочтут недостоверной.

В соответствии с новым законодательством, генпрокурор РФ может напрямую обратиться в Роскомнадзор, который через провайдера должен потребовать у владельца ресурса удалить материал. Если же материал не удаляется, доступ к ресурсу автоматически блокируется.

Таким образом, чтобы закрыть возможность посещения сайта, властям не нужно будет обращаться непосредственно в суд.

1 июня на оборонном заводе "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера в цехе полимеров. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. По последним данным, в больницы обратились 89 человек. В результате взрыва в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров.

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