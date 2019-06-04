Аэропорт "Запорожье" закупил новую систему для посадки самолетов за 74 миллиона

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до конца 2020 года будет поставлено оборудование производства фирмы Thales (Германия).

В частности, за 31,42 млн грн закуплено оборудование азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR / DME, за 26,78 млн грн – система инструментального захода самолетов на посадку ILS-420 в составе курсового радиомаяка LLZ-421 и глиссадного радиомаяка GP-422.

Еще в 7,57 млн грн обойдется дальномерный радиомаяк DME-415, за 3,96 млн грн поставят три дизель-генераторные установки в контейнерах по 1,1 млн грн. Кроме того, 3,49 млн грн пойдет на сопроводительные услуги по монтажу, подключению и настройке, а 0,68 млн грн – услуги по подготовке эксплуатационных кадров.

Гарантийный срок составляет полтора года после поставки или год после приемочных испытаний. Цена сделки на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 75,61 млн грн.

В 2017 году аэропорт "Запорожье" уже заказывал "Техвестсервису" систему посадки в другой комплектации за 36,34 млн грн. Она включала систему инструментального захода самолетов на посадку ILS-420 и дальномерный радиомаяк DME-415, сопроводительные услуги и более дешевые дизель-генераторы SDMO T-12K по 897 тыс. грн. Впоследствии тот договор продлили до конца 2019 года. При этом неизвестно, осуществлялись по нему поставка и оплата.

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Соучредителем "Техвестсервиса" до 2011 года был Кирилл Полищук – экс-директор "Украэроруха" и заместитель председателя Государственной авиационной администрации, а в 2000-х годах – нардеп из фракции Партии регионов.

Затем фирму переписали на Тараса Хижняка и Сергея Медину. Впоследствии место Хижняка заняла панамская "Маквелл Интернешнл Ес.Ей", которой руководил Сергей Колесник. Человека по имени Сергей Колесник вспоминают как представителя "Украэроруха", который в 2013 году возглавлял Анатолий Колесник. Сейчас "Техвестсервис" принадлежит Медине и International Aviation Technologies, Inc. (США), бенефициаром по которой указана Иевджения Тсаркова.

На собрании американскую корпорацию представлял адвокат Степан Олийниченко из Киева.

Единственным допущенным конкурентом было ООО "НТТ Энергия" Ивана Пилецкий, Георгия Буткевича, Олега Никишина и Владимира Потоцкого, которое было производителем дизель-генераторов SDMO T-12K, предлагаемых "Техвестсервисом" на тендере в 2017 году.

При этом ООО "Интеграл Системс" не допустили к аукциону из-за документа о разрешении на поставку оборудования от дилера вместо производителя и черно-белых копий вместо цветных.

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