Суд закрыл дело по иску экс-главы НКРЭКУ Вовка в конкурсе на новый состав комиссии

Как передает БизнесЦензор, об этом секретарь конкурсной комиссии по отбору членов НКРЭКУ Светлана Голикова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Дело Вовка против конкурсной комиссии НКРЭКУ закрыто. Решение о недопущении Д. Вовка к участию в конкурсе остается в силе", – сообщила Голикова.

В то же время секретарь комиссии отметила, что конкурс по отбору двух членов НКРЭКУ не может быть завершен, так как продолжается рассмотрение в суда исков еще одного претендента – Антона Гудаченко.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Дмитрий Вовк обжаловал в суде решение Конкурсной комиссии по отбору новых членов регулятора об отказе ему в участии в конкурсе из-за нехватки опыта. Отдельный иск подал не допущенный к участию в конкусе на аналогичном основании Гудаченко.



Конкурсная комиссия дважды не допустила Вовка к конкурсу на новых членов НКРЭКУ на основании нормы закона об обязательном наличии у кандидата опыта работы на протяжении 5 лет в сфере энергетики. Вовк работает в отрасли с конца 2014 года.



В то же время, по его мнению, к опыту в энергетике также следует относить двухлетнюю работу в ICU над реструктуризацией кредитного портфеля группы "Донецксталь" (имеющей лицензию на комбинированное производство тепловой и электроэнергии).

Антон Гудаченко – соратник бывшего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Гудаченко пришел в комиссию вместе с Вовком в январе 2015, был его советником, затем – заместителем директора одного из департаментов НКРЭКУ.

В соответствии с профилем Гудаченко в Linkedin, он закончил Донецкий национальный университет, ранее работал в холдинге "Метинвест" Рината Ахметова.

Супруга Гудаченко – Ярослава Помилуйко, указанная в его декларации, работает членом дирекции государственной генерации "Центрэнерго", отвечает за вопросы экономики.

В мае 2018 года суд заблокировал второй конкурс на должности двух членов НКРЭКУ по ходатайству Гудаченко.

Президент Петр Порошенко 30 мая 2018 года назначил 5 новых членов НКРЭКУ. В связи с подачей исков конкурсная комиссия не может определить кандидатуры на должности еще двух членов комиссии по итогам второй "волны" конкурса.

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