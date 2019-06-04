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04.06.19 18:25

Нацбанк зарегистрировал платежную систему банка "Сич"

Национальный банк Украины 4 июня зарегистрировал внутрибанковскую платежную систему InNovaPay.UA, платежной организацией которой является банк "Сич" (Киев).

Нацбанк зарегистрировал платежную систему банка "Сич"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение НБУ, передает БизнесЦензор.

Данная система стала десятой внутрибанковской платежной системой, зарегистрированной НБУ.

Банк "Сич" основан в 2011 году.

По состоянию на 1 января 2019 года акционерами банка являлись: Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов занимал 59 место (0,93 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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