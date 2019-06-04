Китай готовится разрешить импорт украинской говядины

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

Миссия будет работать в Винницкой, Тернопольской и Сумской областях.

За это время инспекторы ознакомятся с работой Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы, убойных и перерабатывающих предприятий в указанных областях.

Как отмечают в Госпродпотребслужбе, в течение 2018 года и 5 месяцев 2019 года Украина успешно прошла 18 аудитов системы государственного контроля в области безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, в частности, Канады, ЕС, Сингапура, Гонконга, Саудовской Аравии, КНР и других.

Как сообщалось, В 2018 году в Украине было произведено 70,8 тыс. тонн говядины, экспортировано – 41,7 тыс. тонн, что на 17% больше, по сравнению с 2017 годом.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Кто экспортирует говядину из Украины

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