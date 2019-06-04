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04.06.19 19:22

Добыча нефти в России упала до минимума за три года из-за остановки "Дружбы", – Reuters

Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России за первые три дня июня рухнула до 10,87 млн баррелей в сутки, по сравнению со средним показателем по итогам мая в 11,11 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в России упала до минимума за три года из-за остановки "Дружбы", – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых со статистическими данными, передает БизнесЦензор.

По расчетам агентства, добыча российской нефти в начале июня достигла минимума с лета 2016 года.

Поставки российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" после загрязнения постепенно возобновляются, однако дефицит экспортных пропускных мощностей Транснефти сохраняется, вынуждая производителей сокращать добычу сырья.

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

Накануне "Транснефть" заявила о возобновлении поставок нефти в Венгрию и Словакию в штатном режиме, поставки в Польшу планируется возобновить, предположительно, 8-9 июня.

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