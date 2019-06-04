"Укртрансгаз" объединил подразделения по технической эксплуатации ГТС

Как сообщает пресс-служба компании , объединение функций разных подразделений произошло в рамках очередного этапа подготовки анбандлинга ГТС, передает БизнесЦензор.
"Таким образом, создан прообраз будущего независимого Оператора ГТС Украины, в который переведены более 12 тысяч сотрудников, непосредственно задействованных в процессе транспортировки газа", – отмечается в сообщении.
В компании указывают, что на данном этапе одним из ключевых изменений стало упрощение управленческой структуры, что увеличивает ответственность руководителей на местах и ускоряет процессы принятия решений.
"Задача этого этапа анбандлинга – отработать формат работы будущего независимого Оператора как единой структуры, протестировать имеющиеся управленческие и технологические процессы и устранить возможные разногласия", – сказано в сообщении.
Работа Оператора в формате филиала АО "Укртрансгаз" пройдет в начале июля. С 1 июля в компании анонсировали следующий этап анбандлинга, который продлится до конца текущего года. Он предусматривает переход функции технической эксплуатации украинской газотранспортной системой к ООО "Оператор ГТС Украины", как отдельного лица, 100% учредителем которой является АО "Укртрансгаз".
В новую компанию планируют перевести всех сотрудников, которые обеспечивают транспортировку природного газа. Взаимодействие между АО "Укртрансгаз" и ООО "ОГТСУ" будет организовано на основе заключенного "Договора о техническом обслуживании" (SLA).
Таким образом, во втором полугодии 2019 года Оператор ГТС Украины будет функционировать уже как отдельное юридическое лицо в рамках группы "Нафтогаз".
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Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. При этом у представителей правительства и руководства "Нафтогаза" разные взгляды на процесс анбандлинга.
"Нафтогаз" планирует провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator). В НАК настаивают, что такая модель которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling) не требует приватизации ГТС Украины.
По мнению "Нафтогаза", для активизации процесса анбандлинга и передачи газотранспортной системы в управление независимому оператору Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О концессии".
Согласно закону "О рынке природного газа", предусмотрено две модели отделения оператора ГТС – модель OU (full ownership unbundling) и ISO (Independent System Operator).
Напомним, В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".
Первоначально модель и сроки анбандлинга НАК предполагали передачу газотранспортных активов в управление МГУ на протяжении 30 дней после принятия решения Стокгольмским арбитражем. В то же время арбитраж не утвердил возможность перевода транзитного контракта с "Газпромом" на другого оператора.
По мнению главы НАК Андрея Коболева, с учетом решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" в ближайшие два года будет получать деньги от транзита через ГТС Украины 110 млрд кубометров российского газа вне зависимости от фактических объемов транспортировки, ранее принятая модель анбандлинга должна быть скорректирована.