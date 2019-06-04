Фонд энергоэффективности утвердил окончательную грантовую политику

Об этом по результатам встречи сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-слубу Кабмина.

"Детализировали грантовую политику Фонда. Среди ключевых – конечными бенефициарами грантов являются совладельцы многоквартирных домов. Гранты будут предоставляться ОСМД в объеме: 40% стоимости мероприятий в рамках Пакета "А" и 50% для Пакета "Б". Для первых 300 заявок ОСМД – дополнительный грант в размере 20%. Впоследствии также будет возможность предоставлять дополнительные гранты для Пакета "Б" в размере 20% для ОСМД, в которых по крайней мере половина совладельцев – субсидианты", – отметил Зубко.

Он подчеркнул, что программа "Первые ласточки", участие в которых принимают 15 ОСМД из разных регионов Украины, оказалась успешной и очень полезной для тестирования всех процедур Фонда. Сейчас все 15 проектов прошли энергоаудит.

"Подписание Соглашения между Фондом энергоэффективности и IFC относительно полноценного запуска Фонда с учетом грантовой политики запланировано на начало июля. Спасибо за очень хорошую оценку международными партнерами работы команды Минрегиона во внедрении реформы энергоэффективности и результатов, которые мы уже имеем. Искренне благодарен всем программам за сотрудничество и помощь. Мы точно не останавливаемся и не остановимся в реформе энергоэффективности, несмотря на политическую турбулентность", – подчеркнул вице-премьер.

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