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04.06.19 15:47

Болгария начала закупку американского сжиженного газа

Болгария намерена присоединиться покупателям сжиженного природного газа (СПГ) и выразила готовность купить у США две крупных партии этого ресурса.

Болгария начала закупку американского сжиженного газа

Об этом сообщает lngworldnews, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Выступая перед СМИ, министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова рассказала, что первый СПГ-танкер доставит груз во втором квартале, а второй - в третьем.

Петкова добавила, что одна партия СПГ была приобретена Болгарией у компании Cheniere, а вторая - у американского подразделения BP. При этом посредником в сделке выступил нидерландский трейдер Kolmar NL.

Первый танкер уже прибыл на расположенный вблизи Афин греческий СПГ-терминал Ревитуса.

Кроме того, Болгария подписала соглашение с греческой государственной газовой компанией DEPA на небольшую дополнительную мелкую поставку ресурса в рамках реализации программы по снижению зависимости от поставок российского природного газа.

В марте "Газпром" впервые признал, что американский СПГ уже в этом году может стать основным конкурентом российскому природному газу.

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