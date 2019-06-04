Объем проблемных кредитов в банках упал ниже 600 миллиардов, – НБУ

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Наибольшее падение проблемных кредитов зафиксировано в портфеле иностранных банковских групп – сразу на 8,3 млрд грн (-5,62%) – до 139,4 млрд грн.

В портфеле госбанков объем NPL сократился в апреле на 3,57 млрд грн (-0,85%), в том числе в "Приватбанке" – на 922 млн грн или 0,38% (до 244,25 млрд грн). В портфеле "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка" объем NPL упал на 1,5% или 2,65 млрд грн (до 174 млрд грн).

Банки с частным капиталом нарастили в апреле свои NPL на 1,82% или 540 млн грн (до 30,16 млрд грн).

Как отмечает издание, сокращение портфеля NPL произошло на фоне падение кредитного портфеля на 15,91 млрд грн (до 1165,796 млрд грн), что говорит о том, что банки провели списание части невозвратной задолженности.

С точки зрения структуры проблемного портфеля, то за апрель портфель неработающих кредитов юрлиц упал на 7,23 млрд грн, физлиц – на 3,84 млрд грн.

По данным НБУ, в целом доля проблемных кредитов в портфеле банковской системы к 1 мая уменьшилась до 51,43%, хотя еще в конце марта она была на 0,25 п.п. выше. С начала 2019 года доля проблемной задолженности упала на 1,42 п.п.

Среди всех групп банков наибольшая доля проблемных кредитов у госбанков (66,22%), в частности, у "Приватбанка" она составила 82,08% (-1,28 п.п. за январь-апрель), а у других госбанков – 52,09% (-2,87 п.п.).

У банков иностранных банковских групп доля NPL сократилась на 1,11 п.п. – до 37,4%, у банков с частным капиталом – на 1,44 п.п., до 21,57%.

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