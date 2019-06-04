БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
04.06.19 15:31

Харьковский метрополитен отменил тендер на ремонт вагонов за 630 миллионов

Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" отменило свой тендер на ремонт вагонов, установку оборудования, технического переоснащения подвижного состава с ожидаемой стоимостью 630 млн грн.

харьков,метро

Об этом свидетельствует система публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Левый берег.

Причиной отмены торгов стала подача менее двух заявок на участие. Единственной компанией, которая подала заявку на участие, стала "Ваго-Рев" с предложением 629,850 млн грн.

В инвентарном парке харьковского метрополитена находится 328 вагонов 1962-2015 годов выпуска, в том числе вагон-измеритель путей и вагон для маневровых передвижений.

"Харьковский метрополитен" этот тендер объявил в начале мая. Сам аукцион планировался на 10 июля. Срок поставки - до 31 октября 2021 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100