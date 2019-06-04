Харьковский метрополитен отменил тендер на ремонт вагонов за 630 миллионов

Об этом свидетельствует система публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Левый берег.

Причиной отмены торгов стала подача менее двух заявок на участие. Единственной компанией, которая подала заявку на участие, стала "Ваго-Рев" с предложением 629,850 млн грн.

В инвентарном парке харьковского метрополитена находится 328 вагонов 1962-2015 годов выпуска, в том числе вагон-измеритель путей и вагон для маневровых передвижений.

"Харьковский метрополитен" этот тендер объявил в начале мая. Сам аукцион планировался на 10 июля. Срок поставки - до 31 октября 2021 года.

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