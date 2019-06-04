Глава "Роснефти" признал ущерб имиджу российских компаний из-за поставок грязной нефти

Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Безусловно, инцидент (с грязной нефтью в "Дружбе", – ред.) негативно влияет не только на "Роснефть", но и на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу. Это привело к недопоставке нефти на наши предприятия, а наши контрагенты вынуждены были замещать недополученные поставки", – сказал Сечин, добавив, что "это наносит ущерб российской нефтяной отрасли в целом и имиджу страны".

Глава "Роснефти" отметил, что европейские страны замещают недополученные объемы за счет использования других маршрутов.

"Польша ведет поставки через Гданьск, Словакия изучает вопрос организации альтернативного маршрута через нефтепровод "Адрия", – рассказал Сечин.

По словам главы российской нефтяной компании, сейчас необходмо восстановить поставки чистой нефти, а также разработать такой порядок работы, который поможет предотвратить такого рода инциденты в будущем.

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Ранее о том, что поставки некачественной нефти по трубопроводу "Дружба" нанесли "очень серьезный экономический, материальный и имиджевый ущерб" России, говорил президент России Владимир Путин.

Об ухудшении качества поступающей из России нефти 19 апреля сообщил белорусский государственный концерн "Белнефтехим". Показатели хлорорганических соединений в ней, по словам представителей компании, в десятки раз превышали предельные значения.

Из-за загрязнения временно были приостановлены поставки нефти по "Дружбе" в Беларусь, Украину, Германию, Польшу.

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