ДТЭК Ахметова принудительно выкупит акции миноритариев оператора сетей Донетчины

Об этом говорится в сообщении ЧАО в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Цена приобретения одной простой именной акции, утвержденной набсоветом ЧАО для обязательной продажи, – 0,01 грн при номинальной стоимости 1,86 грн.

Как сообщалось, в середине мая 2019 года "Инвестэкогаз" заявил о намерении воспользоваться правом принудительного выкупа акций.

Аффилированной с "Инвестэкогаз" нидерландской компании DTEK ENERGY B.V. 95,709083% акций ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" эксплуатирует линии электропередачи общей протяженностью 1 179 км в Донецкой области.

Напомним, в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram