США готовят масштабное антимонопольное расследование против Facebook и Google, – Reuters

По словам собеседников агентства, Федеральная торговая комиссия и министерство юстиции США, отвечающие за контроль над соблюдением антимонопольного законодательства в стране, разделили между собой надзор за четырьмя компаниями. Так, Amazon и Facebook будут находиться под наблюдением торговой комиссии, а Apple и Google – Минюста.

По словам людей, знакомых с ситуацией, ни торговая комиссия, ни министерство юстиции не связывались с Google или Amazon по поводу проверки, и руководители компаний не знают, какие вопросы рассматривают регулирующие органы.

Как отмечает агентство, технологические компании оказались в затруднительном положении в Соединенных Штатах и по всему миру на фоне опасений конкурентов, законодателей и потребительских групп о том, что эти фирмы обладают слишком большим влиянием и наносят ущерб пользователям и соперникам на рынке.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал усилить контроль над компаниями, владеющими соцсетями, и Google, обвинив их в подавлении консервативных голосов в интернете, не предоставив доказательств.

Facebook, которой принадлежат Instagram и WhatsApp и число ежедневно активных пользователей которой превышает 1,5 млрд, располагает огромным влиянием во многих странах и подвергается критике за то, что допускает публикацию вводящих в заблуждение сообщений и так называемых "фейковых новостей".

Google сталкивается с обвинениями в том, что ее поисковая служба отдает предпочтение продуктам компании, ставя конкурентов в невыгодное положение.

Акции Facebook Inc упали на 7,5% в понедельник, тогда как бумаги владельца Google Alphabet Inc потеряли более 6%. Акции Amazon.com Inc упали на 4,6%, а Apple Inc – на 1%.

