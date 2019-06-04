В Киевской области горела птицефабрика. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киевской области сообщает БизнесЦензор.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 11:37. Жертв и пострадавших нет.

По оперативным данным, площадь пожара отдельно стоящего цеха на территории птицефабрики "Ясенсвит", входящей в группу компаний "Овостар Юнион", составляет 15 тысяч квадратных метров.

К тушению пожара привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники.

Как позднее сообщили в упралении ГосЧС, в 13:50 пожар на территории птицефабрики был локализован, а в 14:25 полностью потушен. Жертв и пострадавших нет.

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Как сообщалось, агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" по итогам 2018 года сократила чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом – до $17,5 млн.

Ранее стало известно, что "Овостар" инвестирует 85 млн евро в производство яиц в Латвии до 2026 года. Строительство предприятия планируется начать во второй половине 2019 года, вероятное местоположение – Тукумсский или Огрский край. На предприятии Gallusman планируется содержать до 8 млн кур, предусмотрены также цех по производству кормов и станция биогаза.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.