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04.06.19 14:10

Минрегион изменил ширину крайних полос движения при строительстве автотрасс

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию автомобильных дорог общего пользования предусматривают сужение ширины левых полос движения на дорогах первой категории (с 3 и более полосами движения в одном направлении) до 3,5 м вместо 3,75 м.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Сужение ширины полос движения на дорогах – очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира. Поэтому мы решили ввести ее во время нового строительства крупнейших и самых интенсивных украинских трасс при устройстве левых скоростных полос. Это позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем, следовательно, аварий и ДТП станет меньше. Изменение начнет действовать уже с 1 сентября", – считает Парцхаладзе.

По словам чиновника, новыми изменениями также установлена ​​новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) – 3 м вместо 2,5 м.

Парцхаладзе пояснил, что действующая ширина остановочной полосы в 2,5 м является очень опасной и вызывает дополнительные аварии. Особенно это актуально для грузовых автомобилей, которые не могут в полной мере безопасно и удобно разместиться на таком участке дороги.

Также в новых изменениях ГСН установлены современные и более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых. Это актуально для горных трасс, трасс на другом сложном ландшафте и тому подобное. Ожидается, что благодаря установке более безопасных минимальных радиусов кривых новые дороги будут проектироваться с лучшей видимостью.

Изменения в ГСН В.2.3-4-2015 "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство" разработаны ГП "ГосдорНИИ", уже опубликованы и вступают в действие с 1 сентября 2019 года.

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