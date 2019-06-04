Доля безналичных карточных операций достигла 50%, – Нацбанк

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"По результатам первого квартала 2019 года доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами достигла 50%. Это на 5 процентных пункта больше по сравнению с итогами 2018 года (45%)", – сказано в сообщении.

В НБУ отмечают, что в целом в первом квартале ежегодно наблюдалось падение объемов карточных операций, что обусловлено сезонными колебаниями.

В первом квартале текущего года такое увеличение доли безналичных операций связано, в основном, с уменьшением объема операций по получению наличных (на 10% по объему и на 5% по количеству), а также со стабильным положительным трендом по безналичному операциям (увеличение на 0,2%), если сравнить с четвертым кварталом 2018 года.

В то же время по сравнению с первым кварталом прошлого года объем безналичных расчетов с использованием платежных карт вырос на 45% – до 395,5 млрд грн, а количество безналичных операций – почти на 35%, до 906 млн операций.

В том числе операции перевода средств с карты на карту (Р2Р переводы) составляли 39%, или 153 млрд грн, их средний чек – 1,58 тыс. грн. Операции по оплате товаров/услуг в сети интернет составляли 17%, или 69 млрд грн, средний чек – 472 грн.

Операции перевода средств с карты на банковский счет в сети Интернет (например, пополнение депозитов, погашение кредитов и т.д.) составили 13%, или почти 52 млрд грн, средний чек – 264 грн. Расчеты с использованием платежных терминалов составляли 29%, или 113 млрд грн (из них 22% – это бесконтактные расчеты, осуществленные карточками, и 4% – платежи с помощью NFC гаджетов), средний чек – 250 грн.

Кроме того, на безналичные операции в банкоматах и программно-технических комплексах самообслуживания (ПТКС) пришлось 2%, или 8 млрд грн, средний чек – 593 грн.

При этом, наибольшее количество безналичных операций осуществлялась с использованием платежных терминалов – почти 50% от общего количества.

По данным НБУ, за первые три месяца 2019 года общее количество платежных карточек в Украине выросло на 4% до 61,8 млн шт. (из них 60% – активные). В то же время количество бесконтактных активных платежных карточек за этот период выросло на 15% – до 4,5 млн шт. Таким образом, каждая восьмая активная платежная карточка - бесконтактная.

С начала 2019 года сеть торговых платежных терминалов выросла на 4% до 289,6 тыс. ед., из которых 0,6 тыс. ед. – мобильные платежные терминалы (mPOS). По состоянию на 1 апреля 81% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивали возможность осуществления бесконтактной оплаты.

Как отмечают в НБУ, в первом квартале 2019 года Национальный банк впервые начал собирать и публиковать данные о количестве токенизованих платежных карточек ​​для расчетов с помощью смартфонов и других NFC-устройств и объемах операций с их использованием.

Так, по состоянию на 1 апреля количество токенизованих платежных карт в Украине составляет 1,1 млн или 3% от общего количества активных платежных карт.

Как сообщалось, по данным НБУ, доля безналичных операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 достигла 45,1%, что на 5,8 процентных пункта (п.п.) больше, чем в 2017 году (39,3%).

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