БизнесЦензор

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04.06.19 13:39

Нацкомиссия проверит готовность Vodafone, lifecell и "Тримоб" к услуге переноса номеров

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулироване в сфере связи и информатизации (НКРСИ), проведет проверки операторов мобильной связи "Vodafone Украина", lifecell и "Тримоб" по просьбе указанных компаний в рамках определения готовности к внедрению услуги по переносу абонентского номера (MNP).

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такое решение комиссия приняла во вторник. В НКРСИ отметили, что формальными причинами проверки были приглашения со стороны мобильных операторов к проведению этой процедуры.

Все проверки планируется завершить в середине июля.

Ранее НКРСИ решила проверить оператора мобильной связи "Киевстар" в связи с заявлениями других операторов о том, что компания не отпускает абонентов в рамках услуги по переносу абонентского номера (MNP).

С 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер.

Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.

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