Рада одобрила повышение штрафов для водителей за отказ в перевозке льготников

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №10004 в первом чтении проголосовал 231 народный депутат.

Законопроектом предлагается повысить штраф для водителей автотранспортных средств за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан с 8 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (со 136 до 2 550 грн).

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 1331 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как отмечают авторы законопроекта, необходимость его принятия обусловлена ​​систематическим нарушением водителями автотранспортных средств, граждан-субъектов предпринимательской деятельности законов в части льготной перевозки отдельных категорий граждан.

"Особого общественный резонанс приобретают отдельные факты отказа в льготной перевозке участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. При этом водители транспортных средств порочат честь и достоинство таких лиц, провоцируя социальный конфликт", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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