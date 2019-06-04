БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
04.06.19 13:28

Рада одобрила повышение штрафов для водителей за отказ в перевозке льготников

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан".

проверка,маршрутка

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №10004 в первом чтении проголосовал 231 народный депутат.

Законопроектом предлагается повысить штраф для водителей автотранспортных средств за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан с 8 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (со 136 до 2 550 грн).

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 1331 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как отмечают авторы законопроекта, необходимость его принятия обусловлена ​​систематическим нарушением водителями автотранспортных средств, граждан-субъектов предпринимательской деятельности законов в части льготной перевозки отдельных категорий граждан.

"Особого общественный резонанс приобретают отдельные факты отказа в льготной перевозке участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. При этом водители транспортных средств порочат честь и достоинство таких лиц, провоцируя социальный конфликт", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100