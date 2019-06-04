Запуск рынка электроэнергии с 1 июля повысит тарифы для промышленности в полтора раза, – НКРЭКУ. ДОКУМЕНТ

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в письме под подписью руководителя НКРЭКУ Оксаны Кривенко в адрес Кабинета министров от 3 июня, это произойдет, если правительство будет настаивать на запуске рынка электроэнергии с нынешней редакцией Положения о возложении специальных обязанностей (PSO) на участников рынка.

НКРЭКУ раскритиковала решение Кабинета министров от 22 мая "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей по обеспечению доступности электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии". Решение было разработано Министерством энергетики.

"Положение специальных обязанностей (PSO) в предложенной постановлением редакции приведет к существенному росту цен на электроэнергию для небытовых потребителей (рост цен на электроэнергию на 40-50%)", – подсчитали в НКРЭКУ.

Скачок цен произойдет за счет дополнительной прибыли НАЭК "Энергоатома" от 53 до 75 млрд грн в год и за счет увеличения расходов в тарифе НЭК "Укрэнерго" в объемах от 35 до 44 млрд грн в год.

Также НКРЭКУ отмечает создание возможности для злоупотреблений с поставщиками универсальных услуг. У них будет "возможность закупки электроэнергии в течение суток по ценам как для бытовых потребителей с последующей поставкой этой электроэнергии по рыночным ценам для малых небытовых или других потребителей".

"Механизма контроля не существует", – заявляет НКРЭКУ.

Издание напоминает, что аналогичную схему, построенную на разнице в тарифах для различных категорий потребителей газа "Нафтогаза Украины", ранее реализовали народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи в 2013-2014 годах.

Подконтрольные Дубневичам ТЭЦ в Новом Роздоле и Новояворовске Львовской области использовали льготный газ для производства электроэнергии, которую на самом деле сбывали не населению, а на оптовом рынке по гораздо более высоким ценам.

В свою очередь НКРЭКУ предлагает продавать на электронных аукционах по фиксированной цене не менее 80% электроэнергии от атомных электростанций и не менее 50% от гидроэлектростанций.

По мнению Нацкомиссии, это позволит снизить нагрузку на участников рынка и применять одинаковые цены на аукционах для всех участников независимо от целей снабжения, что сделает невозможным потенциальное злоупотребление на разнице в ценах. Также такой механизм обеспечит "прогнозируемый и стабильный денежный поток" для АЭС и ГЭС, считают в НКРЭКУ.

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко отмечает, что из-за неопределенности вопрос возложения спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей Комиссия "не может рассчитать ценовые ограничения на различных сегментах рынка электроэнергии, которые бы позволили не допустить стремительный рост цен на электроэнергию для конечных потребителей после введения нового рынка электроэнергии".



