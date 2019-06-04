"Транснефть" согласовала механизм компенсаций за поставки грязной нефти из России

Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В то же время, по словам российского чиновника, конкретные суммы компенсаций за поставки загрязненной нефти из РФ не обсуждались.

"Конкретные цифры еще не обсуждались, потому что сегодня важно было определить механизм, который мы сначала обсуждали внутренне с нефтяными компаниями. С "Транснефтью" в правительстве он был согласован, и сейчас – с нашими иностранными коллегами. Теперь у иностранных коллег есть понимание, как это будет происходить", – сказал Сорокин.

По словам замминистра, каждая пара покупатель-продавец должна сама оценить размер ущерба.

"Это дело грузополучателя и грузоотправителя – договориться о разумной сумме. Мы сейчас дали коллегам механизм, потом это будет компенсироваться уже инфраструктурной компанией ("Транснефтью")", – отметил Сорокин.

Чиновник уточнил, что единой суммы компенсации для компаний не будет: "У всех различная стоимость фондирования, складирования и скорость подмеса нефти, то есть каждая компания, каждый получатель имеет различные издержки, связанные с этой ситуацией".

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Как сообщалось, ранее европейские нефтяные гиганты Total и Eni сообщили российским контрагентам о заморозке платежей за апрельские поставки загрязненной хлорорганикой нефти Urals, транспортируемой по нефтепроводу "Дружба".

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании также намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

Накануне "Транснефть" заявила о возобновлении поставок нефти в Венгрию и Словакию в штатном режиме, поставки в Польшу планируется возобновить, предположительно, 8-9 июня.

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