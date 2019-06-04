Бывшая фирма Фаворова стала самым дорогим поставщиком для "Укртрансгаза"

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Газ заказано на 2019 год. В соглашении с каждым поставщиком определена цена на май, а на оставшиеся месяцы до конца года действует формула расчета цены. Майская цена является базовой для дальнейшего пересчета.

Одна из самых высоких цен на газ вышла в соглашении с ООО "Эру Трейдинг" стоимостью 1,3 млрд грн. На май цена составила 8467 грн за тысячу кубометров с учетом НДС. Единственным конкурентом на тендере была фирма LLC Trafigura Ukraine, ни один из участников торгов не делал шагов на снижение цены, поэтому конечная стоимость сделки оказалась ниже ожидаемой лишь на 2,6%.

"Эру Трейдинг" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри (США). К концу 2018 года ее совладельцем был Андрей Фаворов, который вышел из числа учредителей фирмы после назначения директором интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины ".

"Эру Трейдинг" начала выигрывать газовые тендеры "Укртрансгаза" в 2016 году после назначения главой "Нафтогаза" Андрея Коболева. После назначения Фаворова в "Нафтогаз" "Эру Трейдинг" начала поставлять "Укртрансгазу" не только газ, а и электроэнергию.

В свою очередь Юрий Витренко, который до ноября прошлого года был главным исполнительным директором "Нафтогаза", заподозрил, что в четвертом квартале 2018 года "Нафтогаз" продавал бывший фирме Фаворова газ из своих хранилищ по заниженной цене. "Нафтогаз" в ответ заказал KPMG Advisory GmbH аудит договоров на продажу газа. Аудиторы пришли к выводу, что "Эру Трейдинг" не получало преференций от "Нафтогаза".

Также большие подряды по двум лотам на общую сумму 1,35 млрд грн получило ООО "Акспо Украина" со швейцарской группы Axpo. Базовая цена по одному контракту определена 8196 грн за тысячу кубометров с учетом НДС, по второму 8640 грн.

При этом "Акспо" и "Эру Трейдинг" должны поставлять газ более или менее равномерно в течение года.

Остальные подрядчики должны поставить "Укртрансгазу" топливо в летние месяцы в 2-3 раза больше чем зимой, когда стоимость топлива в мире максимальная из-за наступления отопительного сезона.

Например, продавец дешевого газа ООО "Пивничгазресурс" будет поставлять "Укртрансгазу" топливо на минимуме мирового спроса в июле в объеме 8 млн кубометров, а когда мировой спрос и цена поднимутся - только по 3 млн кубометров в месяц.

ООО "Пивничгазресурс" Валентины Манько впервые получило государственный подряд стоимостью 310 млн грн, предложив топливо на 11% дешевле ожидаемой цены. Цена на май составила 7824 грн/тыс кубометров.

ООО "Евроэнерготрейд" заказали газа по двум лотам на 650 млн грн. с ценой на май 8090 грн/тыс кубометров. На этих торгах было 4 участника, и в результате торговли на аукционе стоимость газа упала с ожидаемой цены на 8%. Учредителями черкасской фирмы является Леонид Андрущак, Георгий Сахаров и Руслан Шерстюк.

ООО "ДТЭК Трейдинг" из группы Рината Ахметова заказали газа на 330 млн грн на 4% дешевле ожидаемой стоимости. Цена на май составила 8352 грн/тыс кубометров.

В предыдущие годы крупнейшие подряды на поставку технологического топлива "Укртрансгаза" получал "Нафтогаз Украины". На этот раз госкомпания по неизвестным причинам вообще не подавала заявок на участие в торгах.

Из-за отсутствия достаточного количества конкурентов "Укртрансгаз" в мае был вынужден отменить и объявить заново 11 закупок газа на 5,72 млрд грн.