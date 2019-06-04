Рада одобрила новый закон о сельскохозяйственных кооперативах

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №6527-д в первом чтении проголосовали 233 народных депутата.

Законопроектом предлагается утвердить новую редакцию закона "О сельскохозяйственной кооперации" с целью урегулировать все ключевые вопросы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов в Украине в одном документе.

Проектом, в частности, предлагается отказаться от жесткого разделения сельскохозяйственных кооперативов по типам на производственные и обслуживающие, предоставляя членам (учредителям) сельскохозяйственного кооператива самостоятельно выбирать виды деятельности: производственный, обслуживающий, перерабатывающий или многофункциональный, а также форму деятельности - с целью или без цели получения прибыли . Соответственно предлагается переход к единой организационно-правовой форме - сельскохозяйственный кооператив.

При этом проектом предусматривается постепенный переход существующих сельскохозяйственных кооперативов к новой единой форме на протяжении трех лет.

Законопроектом также предусмотрена возможность образования сельскохозяйственного кооператива, который будет осуществлять свою деятельность без цели получения прибыли (с распространением на него ограничений по виду деятельности, операций с не членами и перехода права собственности, которые сегодня существуют для сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов).

Проектом, в отличие от действующего регулирования соответствующих отношений, предлагается устранить ряд ограничений, а также предлагаются дополнительные возможности для развития сельскохозяйственных кооперативов.

В частности, сельхозкооперативам, которые действуют с целью получения прибыли, разрешается осуществлять операции с лицами, которые не являются членами или ассоциированными членами таких кооперативов, при условии, что суммарная стоимость таких услуг и операций не превышает 20% выручки кооператива.

Читайте также: Всемирный банк выделил $200 миллионов на развитие аграрного сектора в Украине

Законопроектом также предусмотрена возможность создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативных объединений - так называемых кооперативов второго уровня, которые являются распространенными в мире.

Законопроектом предусматривается необходимость создания в каждом сельскохозяйственном кооперативе фонда развития, средства которого и имущество, приобретенное за счет этих средств, не подлежат распределению между его членами.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в Украине доля сельскохозяйственных производственных кооперативов в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции составляет менее 1%, а количество физических лиц - членов сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов составляет менее 30 тыс. человек, что составляет менее 0,2% сельского населения Украины.

В то же время доля сельскохозяйственных кооперативов на аграрном рынке ЕС составляет 40-50%, а в отдельных государствах и секторах доходит до 70%.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram