Наличная гривня продолжает дешеветь в украинских банках

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Курс продажи вырос на 22,6 коп – до 27,2030 грн. Максимальный курс покупки составил 27,07 грн, минимальный курс продажи – 27,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 37,03 коп и составляет 29,9183 грн. Средний курс продажи вырос на 43,07 коп до 30,5753. Продать евро дороже можно за 30,35 грн, купить дешевле – за 30,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп и составляет 3,710 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп и составляет 4,186 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,03 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,07 грн.

Как сообщал БизнесЦензор, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 27,08 грн/$ с 26,845 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Как сообщалось, Национальный банк с 27 по 31 мая купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, продав за это время валюты почти в четыре раза больше – $43 млн.

Отметим, по информации Нацбанка, в последний раз продажа валюты превышала покупку 11-15 марта, когда регулятор продал $109,5 млн, а купил – всего $15 млн.

При этом в последнюю неделю мая гривня ослабла с 26,3357 грн/$ до 26,8547 грн/$, или почти на 2%.