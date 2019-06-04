БизнесЦензор

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04.06.19 12:26

Shell выплатит акционерам $125 миллиардов в ближайшие 5 лет

Нефтедобывающая компания Royal Dutch Shell Plc собирается в ближайшие пять лет выплатить акционерам не менее $125 млрд в виде дивидендов и выкупа акций, говорится в обновленной стратегии компании.

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Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

При этом за пять лет, завершающихся в 2020 году, Shell планирует выплатить акционерам около $90 млрд. Размер дивидендов будет увеличен после завершения программы выкупа акций на $25 млрд, отмечается в документе.

Помимо этого руководство компании установило цель по капитальным затратам на уровне $30 млрд в год на ближайшие пять лет. В эту сумму не входят возможные крупные приобретения активов. Shell также повысила прогноз по свободному денежному потоку до $20 млрд к 2025 г. при условии, что нефть будет стоить $60 за баррель.

Чистая прибыль Shell в 2018 г. выросла в 1,8 раза по сравнению с 2017 г., до $23,352 млрд. Выручка компании увеличилась на 27,2% и составила $388,379 млрд. Чистый долг Shell на 31 декабря этого года составил $51,428 млрд, снизившись на 22% по сравнению с показателем предыдущего года.

Акции Shell дешевеют на 1% во вторник. С начала года капитализация компании увеличилась на 6,1% и составляет около 202,7 млрд фунтов стерлингов ($256,6 млрд).

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