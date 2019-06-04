БизнесЦензор

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04.06.19 09:03

Цены на нефть опустились ниже $61 за баррель

Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

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Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром вторника стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,6%, до 60,91 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,38% — до 53,05 доллара за баррель.

Мировые инвесторы опасаются, что торговые разногласия в мире негативно отразятся на росте мировой экономики, что в свою очередь окажет давление на спрос на нефть. "Замедление экономической активности в настоящее время представляет угрозу для нашего базового сценария, предполагающего стабильный циклический рост спроса на нефть", — отметили аналитики Bank of America Merrill Lynch, мнение которых приводит агентство Рейтер.

Эксперты банка также прогнозируют, что средняя стоимость нефти марок Brent и WTI в 2019 году составит 70 долларов и 59 долларов за баррель соответственно, а в 2020 году — 65 долларов и 60 долларов за баррель.

Сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен добавил в свою очередь, что эскалация торговой напряженности между Китаем и США увеличила риски для роста мировой экономики, который и так уже замедляется. В ходе очередного раунда торговых переговоров США и Китая стороны не смогли разрешить свои противоречия и ввели дополнительные взаимные пошлины в отношении товаров друг друга.

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