Facebook впервые назначил менеджера для Украины

Об этом Золотухин написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Катерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве", – сообщил Золотухин.

"Также необходимо сказать, что мы в Министерство информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли сделать в компании Facebook", – добавил заместитель министра.

Как сообщалось, Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалил из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.