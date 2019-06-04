БизнесЦензор

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04.06.19 08:43

Facebook впервые назначил менеджера для Украины

Корпорация Facebook выбрала Катерину Крук на должность менеджера по публичной политике в Украине, сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

Facebook впервые назначил менеджера для Украины

Об этом Золотухин написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Катерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве", – сообщил Золотухин.

"Также необходимо сказать, что мы в Министерство информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли сделать в компании Facebook", – добавил заместитель министра.

Как сообщалось, Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалил из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.

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