Jay-Z стал первым рэпером с миллиардным состоянием

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

При оценке состояния Jay-Z изданные учитывало его заработок, долю в различных компаниях и делало поправку на образ жизни суперзвезды. Результаты своих подсчетов журналисты сверили с экспертами.

Активы рэпера по версии Forbes выглядят следующим образом:

производство шампанского Armand de Brignac ($310 млн)

наличные и вложения в различные компании, включая Uber ($220 млн)

совместное с Bacarbi производство коньяка D’Ussé ($100 млн)

стриминговый сервис Tidal ($100 млн)

производственная концертная компания и музыкальное издательство Roc Nation ($75 млн)

дискография, т.к. его контракт с лейблом Def Jam предусматривает возврат к рэперу мастер-записей ($75 млн)

коллекция предметов искусства ($70 млн)

недвижимость ($50 млн)

В 2018 году Forbes назвал Jay-Z одним из самых высокопоплачиваемых музыкантов, за год он заработал на концертах $76,5 млн. Для сравнения, его супруга Бейонсе годом ранее получила $105 млн.

В прошлом году Jay-Z также стал самым высокооплачиваемым рэпером по версии Forbes, он обошел таких исполнителей, как Diggy ($64 млн), Кендрик Ламар ($58 млн), Дрейк ($47 млн), J.Cole ($35,5 млн) и Канье Уэст ($27,5 млн).