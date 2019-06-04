БизнесЦензор

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04.06.19 08:27

Jay-Z стал первым рэпером с миллиардным состоянием

Американский рэпер Jay-Z (настоящее имя – Шон Кори Картер) стал первым в мире рэп-исполнителем, чье cсостояние оценивается в $1 млрд, сообщает Forbes.

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Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

При оценке состояния Jay-Z изданные учитывало его заработок, долю в различных компаниях и делало поправку на образ жизни суперзвезды. Результаты своих подсчетов журналисты сверили с экспертами.

Активы рэпера по версии Forbes выглядят следующим образом:

В 2018 году Forbes назвал Jay-Z одним из самых высокопоплачиваемых музыкантов, за год он заработал на концертах $76,5 млн. Для сравнения, его супруга Бейонсе годом ранее получила $105 млн.

В прошлом году Jay-Z также стал самым высокооплачиваемым рэпером по версии Forbes, он обошел таких исполнителей, как Diggy ($64 млн), Кендрик Ламар ($58 млн), Дрейк ($47 млн), J.Cole ($35,5 млн) и Канье Уэст ($27,5 млн).

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