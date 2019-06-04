Мировые инвестиции в производство электромобилей выросли вдвое

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В то же время капиталовложения в модернизацию и расширение производства автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) быстро сокращаются.

К такому выводу пришли эксперты немецкого отделения британской консалтинговой компании Ernst & Young (EY) в исследовании.

Они проанализировали опубликованные данные 16 крупнейших немецких, японских, французских, американских и южнокорейских автомобильных компаний. Китайские автостроители из-за недоступности необходимой статистики не учитывались.

Согласно исследованию, в 2018 году автостроители трех континентов объявили по всему миру о начале 118 инвестиционных проектов в традиционном автостроении на общую сумму в 22,4 млрд евро. Это на 16% меньше, чем годом раньше.

В то же время капиталовложения в создание новых и расширение действующих мощностей по выпуску электромобилей фактически удвоились: они выросли на 97% до 8,4 млрд евро и были направлены на 26 проектов. В эту сумму не включены средства на научные исследования и конструкторские разработки.

Для сравнения: в 2015 и 2016 годах, по данным EY, инвестиции в выпуск автомобилей на электрической тяге составляли всего по 1 млрд евро, причем речь шла тогда соответственно о 2 и 3 проектах.

Активнее всех в 2015-2018 годах в развитие электромобильности вкладывался немецкий автопром. Он выделил за четыре года 11,065 млрд евро на 29 проектов. На втором месте с большим отрывом идут французские автопроизводители (1,275 млрд), затем японские (862 млн), южнокорейские (848 млн) и американские (632 млн).

Однако главным получателем инвестиций стала не Германия, а Китай. Политическое руководство КНР еще несколько лет назад взяло курс на форсированное внедрение электромобилей и сейчас активно стимулирует их выпуск и продажи внутри страны.

Так что значительная часть капиталовложений немецкого автопрома идет в Китай. Среди пяти крупнейших инвестиционных проектов прошлого года - начало строительства новых китайских заводов компаний BMW и Daimler, которые будут выпускать автомобили как с ДВС, так и на электрической тяге.

В Китае 16 западных и азиатских автокомпаний вложили в развитие производства электромобилей в 2015-2018 годах в общей сложности 6,130 млрд евро. В Германию были направлены инвестиции на 4,370 млрд евро, затем идут Франция (1,610 млрд), США (1,111 млрд) и Индия (848 млн).

Получателями существенно более скромных сумм стали также, согласно исследованию, Италия, Словакия, Таиланд, Польша, Япония, Швеция, Бельгия, Великобритания.

Таким образом, к производству электромобилей и компонентов к ним подключились уже не менее полутора десятка стран, но мировыми центрами по их выпуску становятся Китай и Германия, а также Франция, потеснившая США. Действительно, отмечается в сообщении EY для прессы, в последние годы в Америке мало инвестировали в электромобильность: авторы исследования зафиксировали лишь 8 проектов.

Однако, пишет далее EY, в 2019 году ситуация в США начинает меняться. Так, Ford объявил, что вложит в пересчете 900 млн евро в реконструкцию автозавода в штате Мичиган, чтобы начать там выпуск электромобилей. General Motors в том же штате Мичиган потратит 270 млн евро для налаживания линии по производству автомобилей на электрической тяге.

Авторы исследования компании Ernst & Young предупреждают, что быстрое наращивание инвестиций в электромобильность при одновременном сокращении капиталовложений в прочие проекты станет в мировом автомобилестроении доминирующим трендом ближайших лет.