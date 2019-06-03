Нацбанк перечислил в госбюджет в мае еще 17 миллиардов, – Казначейство

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Казначейства, перевыполнение госбюджета в мае обеспечили поступления от Национального банка Украины – 17,3 млрд грн. Благодаря этом доходная часть общего фонда в прошлом месяце перевыполнена на 12,1% при общих поступлениях 94,42 млрд грн.

При этом налоговые поступления в мае на 9,6% отстают от плана: их сумма составила 47,18 млрд грн. Таможня в прошлом месяце обеспечила в госбюджет почти 27,5 млрд грн, что на 6,6% ниже ожидаемого показателя.

Как указывает Госказначейство, в целом за январь-май 2019 года госбюджет получил 426,68 млрд грн, что на 2% ниже планового показателя, но на 15,4% превышает прошлогодний уровень за этот период.

При этом по общему фонду госбюджет за пять месяцев недовыполнен по доходам на 2,6%, получив 376,71 млрд грн.

По итогам пяти месяцев 2019 года налоговые поступления составили 172,33 млрд грн, что на 7,9% меньше ожиданий. Таможенные поступления за этот период недовыполнены на 9,4% и составили 128,4 млрд грн.

В целом майский план по ГФС недовыполнен на 8,5%, а за пять месяцев – на 8,6%.

Согласно данным Казначейства, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в мае выросло до 12,94 млрд грн по сравнению с 11,83 млрд грн в апреле. Всего за пять месяцев перечислено 70,13 млрд грн бюджетного возмещения этого налога.

В то же время доходы местных бюджетов в мае текущего года к маю прошлого года выросли на 15,8% – до 24,8 млрд грн, тогда как в январе-мае местные бюджеты получили на 18,3% больше – 111,22 млрд грн.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце возросли на 19,7% – до 21,79 млрд грн. По итогам пяти месяцев поступления ЕСВ выросли на 23,1% – до 106,6 млрд грн.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, доходы государственного бюджета за январь-апрель 2019 года составили 322,6 млрд грн, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако на 4,3% меньше запланированных поступлений.

При этом Национальный банк Украины (НБУ) перечислил в апреле в бюджет прибыль на сумму 47,6 млрд грн.

Ранее Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2018 год, в том числе подлежащую перечислению в госбюджет часть прибыли в сумме 64,88 млрд грн.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год" 23 ноября 2018 года. Доходы госбюджета в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Документом предусмотрены поступления от перечисления прибыли Национального банка в сумме 47,6 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram