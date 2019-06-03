Сервис Glovo запустился в Запорожье

Об этом сообщает AIN со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Доставку пока осуществляют только на правом берегу города. Местным курьерам компания обещает заработок до 18 тыс. грн без учета бонусов.

Это седьмой украинский город, в котором работает испанский стартап. Ранее Glovo запустился в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове и Виннице. В планах - охватить все крупные украинские города.

Всего Glovo работает более чем в 124 городах из 21 страны мира. У сервиса около 5,5 млн пользователей.

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