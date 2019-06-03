В Украине открыли первый сервисный центр для моряков

Об этом сообщает Государственная служба морского и речного транспорта Украины, передает БизнесЦензор.

"Мы открываем первый в Украине современный сервисный центр для моряков в Одессе. К концу 2019 года ставим цель открыть такие центры в Мариуполе, Херсоне и Измаиле и открыть онлайн-кабинет клиента, которым смогут пользоваться как моряки, так и владельцы судов. До 2021 года планируется запуск 14 таких центров по Украине", – заявил глава ведомства Дмитрий Петренко.

По словам чиновника, после открытия центра в одном месте моряк сможет получить все необходимые услуги – от прохождения государственной квалификационной комиссии до продления действия документов.

"В Украине около 200 тысяч моряков. Ежегодно государство предоставляет больше 100 тыс. услуг украинским морякам. Только в Одессе ежегодно документы впервые или повторно необходимы 22 тысячам граждан. Каждые 5 лет моряк нуждается в обновлении своих свидетельств и дипломов", – пояснил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"На сегодня в Украине – это впервые, когда появится проект, ориентированный на предоставление сервиса от государства для моряков. Для нас это важный шаг вперед для упорядочения функционирования этой отрасли", – добавил чиновник.

Всего в ГП "Морречсервис" планируют предоставлять организационно-техническое обеспечение для 75 необходимых морякам услуг.

Благодаря электронным сервисам можно занять место в очереди, что сократит время на подачу документов до 15-30 мин. В целом 20 работников центра за день смогут принимать до 150 обращений.

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