Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации незаконных активов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение украинского парламента, передает БизнесЦензор.

Инициатором соответствующего законопроекта №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов" от 3 июня выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщается на сайте главы государства, разработанный совместно с национальными и иностранными экспертами законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц – по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение – статья Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 года Конституционный Суд Украины признал неконституционной.

Антикоррупционные органы пока не могут расследовать производство о незаконном обогащении, совершенное до признания неконституционной этой статьи Уголовного кодекса Украины.

"Однако в случае выявления необоснованных активов на сумму свыше 900 тыс. грн ответственности не смогут избежать и топ-чиновники, которые незаконно обогащались раньше, и те, кто решится на это в будущем. Таким образом, наработанные ранее материалы относительно незаконного обогащения могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов. Все эти активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – сказано в сообщении пресс-службы президента.

Рассмотрение дел о незаконном обогащении, признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда. Это должно стать дополнительной гарантией беспристрастного рассмотрения соответствующих дел.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это и определено Конвенцией ООН против коррупции.

Поданный президентом Украины проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" не является альтернативным уже зарегистрированным в Верховной Раде законопроектам, поскольку законопроект президента Украины значительно шире по предмету регулирования и принципиально отличается от проектов, которые уже есть в парламенте.

Профильным определен парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк анонсировал, что законопроект Зеленского о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение будет внесен в Верховную Раду 31 мая.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст. 368-2 УК о незаконном обогащении. Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

28 мая президент Зеленский на встрече с представителями миссии Международного валютного фонда заявил, что на текущей неделе в парламент будет подан законопроект об ответственности за незаконное обогащение, он выразил надежду на поддержку этой инициативы народными депутатами.

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