ЦИК распределила 2 миллиарда на проведение парламентских выборов

Соответствующее решение Комиссия утвердила на заседании 3 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В указанном распределении расходов ЦИК составляют 406,8 млн грн. На избирательные комиссии распределено 51,17 млн грн, на участковые избирательные комиссии - 1,22 млрд грн. Вместе с тем, распределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271,21 млн грн", - говорится в сообщении.

Также утверждены средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов.

Как сообщалось, в соответствии с указом президента Владимира Зеленского, внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля 2019 года.

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