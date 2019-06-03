БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
03.06.19 18:44

Российский олигарх Вексельберг назвал санкции США "тотальным личным кризисом"

Глава совета директоров группы компаний "Ренова" российский миллиардер Виктор Вексельберг назвал свое попадание под санкции США "тотальным кризисом".

вексельберг

Об этом бизнесмен заявил в интервью Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Люди говорят: у тебя так много бизнеса в России, ты знаменит в России, ты не под европейскими санкциями. Почему ты так переживаешь? Но для меня это тотальный кризис в жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это моя личная ситуация... Для меня весь мир был полон возможностей. А теперь что я могу?" – сказал бизнесмен.

Вексельберг также высказал сомнение в том, что попал в санкционный список из-за контактов с президентом Владимиром Путиным.

"Конечно же, я встречался с господином Путиным. Но многие с ним встречались, и встречались чаще, есть и те, у которых с ним больше вопросов для обсуждения. Многие говорят мне, что (за решением США ввести санкции, – ред.) стоит что-то еще", – сказал российский миллиардер.

В своем последнем рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes поставил Вексельберга на 11 строчку, оценив его состояние в $11,5 млрд. За отчетный период его состояние уменьшилось на $2,9 млрд.

Как сообщалось, Вексельберг и "Ренова" попали под санкции США 6 апреля 2018 года вместе с Олегом Дерипаской и другими бизнесменами, которых в Вашингтоне сочли близкими к Кремлю. После этого бизнесмен сократил доли в некоторых зарубежных активах с целью выведения их ис-под действия санкций США.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100