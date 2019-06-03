Российский олигарх Вексельберг назвал санкции США "тотальным личным кризисом"

Об этом бизнесмен заявил в интервью Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Люди говорят: у тебя так много бизнеса в России, ты знаменит в России, ты не под европейскими санкциями. Почему ты так переживаешь? Но для меня это тотальный кризис в жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это моя личная ситуация... Для меня весь мир был полон возможностей. А теперь что я могу?" – сказал бизнесмен.

Вексельберг также высказал сомнение в том, что попал в санкционный список из-за контактов с президентом Владимиром Путиным.

"Конечно же, я встречался с господином Путиным. Но многие с ним встречались, и встречались чаще, есть и те, у которых с ним больше вопросов для обсуждения. Многие говорят мне, что (за решением США ввести санкции, – ред.) стоит что-то еще", – сказал российский миллиардер.

В своем последнем рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes поставил Вексельберга на 11 строчку, оценив его состояние в $11,5 млрд. За отчетный период его состояние уменьшилось на $2,9 млрд.

Как сообщалось, Вексельберг и "Ренова" попали под санкции США 6 апреля 2018 года вместе с Олегом Дерипаской и другими бизнесменами, которых в Вашингтоне сочли близкими к Кремлю. После этого бизнесмен сократил доли в некоторых зарубежных активах с целью выведения их ис-под действия санкций США.

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