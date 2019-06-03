Власти России обязали сервис знакомств Tinder делиться данными пользователей с ФСБ

В соответствии с российским законодательством, сервисы, оказавшиеся в этом списке, обязаны собирать, хранить и предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях своих пользователей, включая содержимое их переписок, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В российском реестре, согласно материалам на сайте Роскомнадзора, Tinder оказался еще в конце мая.

Информацию о том, что Tinder действительно внесен в этот список, подтвердили в пресс-службе Роскомнадзора.

Как пояснили в российском ведомстве, в реестр организаторов распространения информации, попала компания-владелец этого сервиса – Match Group, LLC.

"Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения", – указали в пресс-службе ведомства.

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Реестр организаторов информации, о котором идет речь, формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и органами госбезопасности. Попадание в него обязывает компании предоставлять ФСБ данные для дешифровки переписки пользователей.

Перечень существует с 2014 года. В нем уже более 100 ресурсов, среди них мессенджеры, социальные сети и другие интернет-сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями, в том числе Telegram, соцсеть "ВКонтакте", почта Mail.ru, Rambler, Yandex, картографический онлайн-сервис 2GIS и портал для публикации литературных произведений "Стихи.ру".

Facebook, Twitter и Instagram в этом реестре нет. Эти компании также не исполняют требования российского законодательства о хранении персональных данных россиян на территории России. В январе из-за этого Роскомнадзор завел в отношении Twitter и Facebook административные дела.

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