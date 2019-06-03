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03.06.19 17:15

Фискальная служба обнародовала основания для проверки физлиц-предпринимателей

Государственная фискальная служба (ГФС) обнародовала критерии отбора физлиц-предпринимателей для их включения в план-график проверок.

Фискальная служба обнародовала основания для проверки физлиц-предпринимателей

Об этом говорится в официальном издании ГФС "Вестник. Официально о налогах", передает БизнесЦензор со ссылкой на ЛІГА:Закон.

Согласно публикации, в план-график проверок отбирают физлиц-предпринимателей с высоким уровнем рисков неуплаты налогов и сборов.

По данным ГФС, на существование такого риска указывают:

ГФС также привела перечень распространенных нарушений, выявленных во время проверок ФЛП:

Также в ГФС определили типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок плательщиков- "упрощенцев":

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