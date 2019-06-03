"Укрпошта" заключит рамочное соглашение на закупку газа для отопления

Об этом говорится в сообщении "Укрпошты", передает БизнесЦензор.

"Укрпошта" такой формом закупки решает сразу несколько вопросов. Сможет закупать необходимый объем газа без избытка по рыночным ценам; закачивать в хранилище, чтобы не зависеть от любого поставщика; иметь возможность просматривать максимальные цены в рамочном соглашении в случае их резких колебаний, используя понятную формулу, которая учитывает изменение стоимости газа на европейских хабах. При этом, после заключения сделки, процедура отбора для непосредственной закупки будет очень быстрой и не потребует никаких дополнительных документов или затрат. Это займет примерно неделю, от объявления до подписания договора поставки", – отметил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Если после подписания соглашения цена на рынке будет такой же низкой, как сейчас, то "Укрпошта" сможет быстро объявить отбор среди участников рамочного соглашения, закупить весь необходимый объем газа и закачать в хранилище. В случае колебаний цены на газ сможет применить другой механизм – короткими отборами в рамках соглашения закупать заранее только месячную потребность.

Ранее "Укрпошта" закупала сразу весь объем газа на сезон. Такая процедура длилась долго, и на момент подписания договора цены могли существенно измениться (как это произошло в 2018 году) – в таких случаях был большой риск отказа от подписания договора или получения газа по высокой цене.

Сейчас у участников, которые изъявят желание принять участие в рамочном соглашении, есть 30 дней, чтобы подать заявку на включение. Те, кто будет отвечать объявленным требованиям, смогут стать участниками соглашения (всего их может быть до 10), а затем участвовать в отборах на поставку некоторых объемов газа.

Соглашение будет действовать до конца следующего отопительного сезона. За это время "Укрпошта" планирует закупить в рамках данного соглашения 4 млн кубометров газа. Общая стоимость рамочного соглашения на момент объявления составляет 40 млн грн с НДС. Конкретные цены закупки будут определяться на соответствующих аукционах при отборе поставщика среди участников рамочного соглашения.

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