Собственник Криворожского меткомбината сохранил звание крупнейшего мирового производителя стали

Об этом свидетельствуют данные обновленного ежегодного сборника мировых производителей Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, Worldsteel), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За ArcelorMittal в рейтинге расположились China Baowu Group – 67,43 млн тонн (65,39 млн тонн), Nippon Steel с 49,22 млн тонн (47,36 млн тонн, при этом отмечается, что формально компания именуется NSSMC - Nippon Steel&Sumitomo Metal Corporation, а объемы производства включают Nippon Steel Nisshin Co. Ltd., Nippon Steel Stainless Steel Corporation, Ovako Group и часть USIMINAS, в которой принадлежит 31,45% голосующих акций).

Далее следуют HBIS Group (включая объемы Serbia Iron&Steel d.o.o. Beograd и MAKSTIL A.D. в Македонии), объем стали за прошлый год – 46,8 млн тонн (45,56 млн тонн), и POSCO 42,86 млн тонн (42,19 млн тонн).

Из украинских компаний в 50 крупнейших мировых производителей стали по итогам 2018 года вошел "Метинвест". Холдинг Рината Ахметова и Вадима Новинского по итогам 2018 года сохранил 42 место в списке крупнейших мировых производителей стали с объемом 9,37 млн тонн. В 2016 году "Метинвест" занимал 37 место с объемом производства 10,34 млн тонн стали, в 2015 году – 40 место (9,65 млн тонн), а в 2014 году – 33 место (11,18 млн тонн).

Как и по итогам 2014-2017 годов другие украинские компании в рейтинг не вошли. Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), находившаяся по итогам 2013 года на 44 месте с объемом производства 7,9 млн тонн, после 2014 года выпала из списка лидеров.

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Как сообщалось, по данным Worldsteel, Украина в 2018 году произвела 21,1 млн тонн стали и заняла 13 место в мире по этому показателю. Объем производства чугуна составил 20,6 млн тонн (20,1 млн тонн), при этом на экспорт в прошлом году было поставлено страной 3 млн тонн чугуна, видимое потребление чугуна в Украине составило 17,6 млн тонн.

Видимое потребление стали в 2018 году в Украине составило 4,6 млн тонн (4,5 млн тонн), при этом потребление на одного человека достигло 105,6 кг (в 2017 году – 100,7 кг/чел.).

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