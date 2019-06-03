ГФС напомнила о передаче производителям уплаты акциза на электроэнергию

Об этом напомнил Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины со ссылкой на ст.212.1 Налогового кодекса Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ГФС напомнили, что поставщики электроэнергии не являются плательщиками акциза на э/э.

Таким образом, энергогенерирующие компании обязаны подать в налоговые органы декларацию по акцизному налогу за июль до 20 августа, а уплатить налог – до 30 августа. "Зеленые" производители также обязаны подавать в налоговую декларации по акцизному налогу.

Акциз начисляется на стоимость произведенной э/э (без НДС) по ставке 3,2%.

В настоящее время налоговым агентом по уплате акциза на э/э является "Энергорынок".

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

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