В Киеве демонтировали 1800 незаконных рекламных конструкций за месяц

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Так, были демонтировани следующие типы РС в количестве: баннер – 348; вывеска – 364; электронное табло – 14; элементы благоустройства – 1; конструкция на крыше – 18; кронштейн – 95; лайтпостер, отдельно стоящий – 16; флаг, флажок – 17; телевизионный экран на фасаде – 2; временная выносная специальная конструкция – 561; транспорт – 15; тумба отдельно стоящая – 15; холдер – 49; щит на фасаде – 9; щит отдельно стоящий – 372.

В течение 2018 года в Киеве было демонтировано 16 805 рекламных конструкций.

В течение апреля в столице демонтировано 1 161 незаконное рекламное средство.

Реформа в сфере размещения рекламы внедряется благодаря Правилам размещения рекламных средств в Киеве. Правила размещения рекламных средств основаны на пяти принципах: безопасность, комфорт, эстетичность, законность и доступность.

Кроме того, чтобы исключить размещение наземных РС в хаотичном порядке, определены конкретные места – точки для их монтажа, запрещено ряд типов РС вроде перетяжек-транспарантов, холдеров, штендеров тому подобное.

Правила уточняют разрешенные и запрещенные форматы конструкций и их размеры; большое внимание уделено безопасности пешеходов и водителей – рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП; в размещении рекламных конструкций должен использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от их размера: между наименьшими (сити-лайтами) – от 40 метров и до 150 метров – между большими (билбордами).

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