Глава Совета НБУ спрогнозировал падение резервов по итогам мая на $1,7 миллиарда (обновлено)

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook, передает БизнесЦензор.

"За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму $1,8 млрд, в сентябре – $1,7 млрд. Плюс к этому – ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ. Справимся? Справимся. Но в немалой степени за счет заимствований правительства, в отдельных случаях – международных резервов НБУ, которые уже по итогам мая снизятся из-за выплат по госдолгу на $1,7 млрд", – написал Данилишин.

В свою очередь в пресс-службе НБУ заявили, что информация о снижении международных резервов на $1,7 млрд в мае не согласуется с официальными цифрами Национального банка.

В Нацбанке напомнили, что официальная информация по объему международных резервов Украины будет обнародована в четверг, 6 июня, а других путей официального обнародования этой информации нет.

"Заметим, что члены Совета Национального банка не имеют полномочий для обнародования данных о состоянии международных резервов. Информация, которая может публиковаться ними, базируется на собственных расчетах и ​​не является официальной", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, по предварительным данным НБУ, международные резервы Украины в апреле 2019 года сократились на 0,5% - до $20,525 млрд (в эквиваленте) из-за значительного объема погашений по госдолгу.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий 28 мая текущего года сообщил, что объем международных резервов составляет $19,3 млрд.

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