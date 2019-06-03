Глава НКЦБФР предложил собрать Совет финансовой стабильности из-за рынка электроэнергии

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев заявил на своей странице в сети Facebook.

"Реализация реформы рынка электрической энергии в сегодняшнем виде создает большие риски финансовой стабильности в Украине. Неурегулированность обеспечения платежей в системе порождает большие риски накопления долгов между производителями сектора, потребителями, финансовыми учреждениями. Кроме того, в сегодняшнем виде реформа не обеспечит адекватных цен на энергоносители, приведет к искажению цен и увеличение диcбалансов", – написал Хромаев.

По его словам, решение проблем требует обоснованного и системного подхода, реализации комплексных мер, а не фрагментарного "латания дыр".

"Как глаа НКЦБФР обратился к руководителям других регуляторов, НБУ, Минфина, с предложением созвать внеочередное заседание Совета финансовой стабильности.

У нас есть что предложить коллегам на рассмотрение. НКЦБФР системно подходит к регулированию и организации финансовых и товарных рынков, применяя единые принципы, которые могут обеспечить их эффективность – прозрачность и конкурентность. При поддержке ЕС мы как раз закончили разработку плана развития энергетических рынков на основе передовых практик ЕС, и в соответствии со стандартами Энергетического сообщества ЕС. Нам нужно немедленно его реализовывать", – сообщил Хромаев.

Как сообщалось, по итогам расширенного совещания СНБО в минувшую пятницу Кабинету министров поручено принять единое решение в отношении сроков запуска рынка электроэнергии и в случае необходимости их переноса обратиться с соответствующим предложением к Верховной Раде или Совету нацбезопасности.

Секретарь СНБО Александр Данилюк отметил, что дискуссия по этому вопросу была "очень горячей" и уточнил, что отдельное заседание СНБО, посвященное энергетической теме, может пройти через 2 недели.

Ранее перенести запуск нового оптового рынка рекомендовал Всемирный банк, ЕБРР, представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине.

Подготовку к запуску рынка электрической энергии с 1 июля также раскритиковал Андрей Герус, представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине.

В то же время Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не видит препятствий для запуска нового оптового рынка электрической энергии в предусмотренные законом сроки.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседаниях 28 и 30 мая не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка электроэнергии из-за отстутствия кворума.

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